Ferdi Özbeğen kimdir, ne zaman öldü, çocuğu var mı? (Ferdi Özbeğen'in özgeçmişi)

"Yaşadıkça", "Bir Sır Gibi" ve "Seviyorum Delicesine" albümleri büyük ilgi toplayan Özbeğen, "Sohbet" adlı plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile de "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandı.Özbeğen, "Sana İhtiyacım Var" albümünde ayrıca Orson Welles'in "I Know What Is To Be Young" ve Lionel Richie'nin "Hello" şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Sanatçının 1986 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Sevdiğiniz Şarkılar" albümü Türkiye'de yayınlanan ilk krom kaset oldu.



Usta piyanist, 1991 yılında piyasaya sunduğu nostalji albümü "Şarkılarım"ı, 1998'de "Kandil" albümünü ve 2001'de "Ayrılmayalım" albümlerini sevenleriyle buluşturdu. 2006 yılında ise Yaşar Plak, sanatçının 26 yıl önce okuduğu şarkıları yeniden düzenleyerek "Can Suyum" adıyla yayınladı.





FERDİ ÖZBEĞEN NE ZAMAN ÖLDÜ? Usta müzisyen, 2001 yılında yakalandığı prostat kanserine yenik düşerek tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 28 Ocak 2013'te 72 yaşındayken yaşamını yitirdi. 30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin sonrasında Özbeğen'in cenazesi, Levent Camisinde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.