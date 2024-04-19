Ferdi Özbeğen kimdir, ne zaman öldü, çocuğu var mı? (Ferdi Özbeğen'in özgeçmişi)

Güçlü bir sese sahip olmasının yanında Türkçeyi kusursuz kullanması ve bunu şarkılarına yansıtmasıyla dikkati çeken Ferdi Özbeğen, Hasan Özbeğen ve Afet Özbeğen'in oğlu olarak 1941 yılında İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfı Şişli Terakki Vakfı Özel Işık Koleji'nde okudu.



Ortaokulla birlikte özel müzik öğrenimine başlayan sanatçı, 1960'da İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul'da İktisat Fakültesi'ni kazanan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kalarak, ilgi alanı olan müziğe yöneldi. 1965 yılında düzenlenen "Altın Mikrofon" yarışmasına katılarak, müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra profesyonel olarak kendi orkestrasını kurup, eserler üretti.



Özbeğen, yarışmada "Kes Kes" ve "Sandığımı Açamadım" şarkılarını seslendirirken, yarışmadan sonra orkestra 1967'de Okay Temiz'i, 1968'de de Esin Engin'i bünyesinde bulundurdu.



Orkestrasıyla 1974'e kadar çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler veren Özbeğen, en son çalıştığı Çınar Oteli'nin greve gitmesiyle orkestrası dağıldı ve Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı.



Grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümü olan "Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika"yı çıkaran usta sanatçının bu albümü, kısa sürede büyük bir satış rakamına ulaştı.





"Yaşadıkça", "Bir Sır Gibi" ve "Seviyorum Delicesine" albümleri büyük ilgi toplayan Özbeğen, "Sohbet" adlı plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile de "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandı.Özbeğen, "Sana İhtiyacım Var" albümünde ayrıca Orson Welles'in "I Know What Is To Be Young" ve Lionel Richie'nin "Hello" şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Sanatçının 1986 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Sevdiğiniz Şarkılar" albümü Türkiye'de yayınlanan ilk krom kaset oldu.



Usta piyanist, 1991 yılında piyasaya sunduğu nostalji albümü "Şarkılarım"ı, 1998'de "Kandil" albümünü ve 2001'de "Ayrılmayalım" albümlerini sevenleriyle buluşturdu. 2006 yılında ise Yaşar Plak, sanatçının 26 yıl önce okuduğu şarkıları yeniden düzenleyerek "Can Suyum" adıyla yayınladı.



FERDİ ÖZBEĞEN NE ZAMAN ÖLDÜ? Usta müzisyen, 2001 yılında yakalandığı prostat kanserine yenik düşerek tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 28 Ocak 2013'te 72 yaşındayken yaşamını yitirdi. 30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin sonrasında Özbeğen'in cenazesi, Levent Camisinde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.