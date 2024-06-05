Ferhat Göçer 25. sanat yılını Harbiye'de kutladı

Şarkıcı Ferhat Göçer'in Türk ve dünya müziğinden seçtiği parçaları kendine özgü yorumuyla seslendirdiği Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konsere senfonik orkestra eşlik etti.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin açılışında İtalyanca "Parla Piu Piano" şarkısını seslendiren Göçer, "Funiculi Funicula", "Lüküs Hayat", "Torna a Surriento" ve "Caruso"nun da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.



Göçer, repertuvarındaki şarkıları yüklediği yapay zekanın, şarkıların temasına uygun hazırladığı görsellerle sahnesini renklendirdi.



Gecenin sonunda seyircisine seslenen Göçer, "Bir tarafa sırtını yaslamadan dimdik ayakta kalmak ve insanların gönlünü kazanmak zor. Şarkı söylemek için birçok şey feda ettim ama karşılığını da aldığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Sanatçının yaz konserleri çeşitli şehir ve mekanlarda devam edecek.