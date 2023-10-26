Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda senfonik destan sahnelendi

FTSO Başkanı Osman Çıralı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 100. yılının gururla kutlandığını söyledi.



Dünyanın insanlığa yakışmayan bir savaşa tanıklık ettiğini ifade eden Çıralı, "Hastaneler bombalanıyor, çocuklar ölüyor. İşte tam bunlar yaşanırken biz Cumhuriyetimizin değerini daha çok anlıyoruz. Bizi, Orta Doğu karanlığından çekip çıkaran Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükranla anıyoruz" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun