Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi çantası dikkat çekti

77. Cannes Film Festivali'nde Hint aktris Kani Kusruti'nin Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklindeki yeşil-kırmızı-siyah-beyaz çantası dikkat çekti.



Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. "All We Imagine as Light" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine Fransız yapımcılar Julien Graff ile Thomas Hakim, Hint ortak yapımcılar Zico Maitra ve Ranabir Das, Hint oyuncular Hridhu Haroon, Divya Prabha, Kani Kusruti, Chhaya Kadam ve Hint yönetmen Payal Kapadia katıldı.