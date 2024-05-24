Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi çantası dikkat çekti

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle devam ediyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale Hint aktris Kusruti'nin Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi çantası dikkat çekti.

Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi çantası dikkat çekti

77. 'nde Hint aktris Kani Kusruti'nin Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklindeki yeşil-kırmızı-siyah-beyaz çantası dikkat çekti.

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. "All We Imagine as Light" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine Fransız yapımcılar Julien Graff ile Thomas Hakim, Hint ortak yapımcılar Zico Maitra ve Ranabir Das, Hint oyuncular Hridhu Haroon, Divya Prabha, Kani Kusruti, Chhaya Kadam ve Hint yönetmen Payal Kapadia katıldı.

Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi çantası dikkat çekti - 1

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