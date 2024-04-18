Flüt virtüözü Şefika Kutluer Hatay'daki depremzedeler yararına konser verdi

Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, İstanbul Rotary Kulübünün organize ettiği "Doğu Batı ile Buluşuyor" konseri, Avusturya Kültür Ofisi'nde gerçekleştirildi. Kutluer'e konserde piyanist ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hyun Sook Tekin eşlik etti.



Wolfgang Amadeus Mozart ve John Sebastian Bach'ın eserlerinden oluşan repertuvarda, Muammer Sun'un "Bozkır'ın Sesi" ve Meksikalı besteci Jose L. Elizondo'nun Kutluer için yazdığı "Şefika's Menuetto" eseri de yer aldı. Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosu Josef Saiger, Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ofisi Müdürü Silvia Neureiter ve İstanbul Rotary Kulübü Başkanı Tolga Kılıç'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından isimler etkinlikte yer aldı.



Konserin ardından toplanan bağışlar, Hatay'daki depremzede öğrencilerin müzik eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.



"ÖNEMLİ OLAN DÜŞÜNÜLMEK, DEĞER VERİLMEK"



Şefika Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem konusunu diri tutmak amacıyla konser verdiğini belirterek, "Bu kapsamda konser faaliyetlerime devam ediyorum. Daha evvel 'bir konteyner de bizden' projesiyle konserler vermiştim. İki konteyner hediye edebildik. Bunlar tabii çok küçük yardımlar ama önemli olan düşünülmek, değer verilmek ve var olduklarını onlara hissettirmek." dedi.



Deprem bölgesinde çok daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Biz böyle bir damla yardım yapıyoruz. Daha büyük yardımlar da yapabiliriz. Mesajımız herkese. Onlara bu ufacık katkımızla değer verdiğimizi göstermek ve bir motivasyon sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Bundan önceki yardım konserlerine yabancı misyon temsilciliklerinden çok sayıda katkı geldiğini hatırlatan Kutluer, "Avusturya ile bu konserin organizasyonu da bu kapsamda gelişti. Benim Avusturya'da devlet altın nişanım var. Orada okudum ve daha sonra dünya birinciliği unvanımı orada aldım. Müzikal kariyerimi geliştirdiğim bir ülkeden böyle bir talep gelince, biz de memnuniyetle kabul ettik. Umarım bu tür kampanyalar daha da büyür." ifadelerini kullandı.