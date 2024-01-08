Francis Ford Coppola'dan Megapolis hakkında yeni açıklama

"BİRKAÇ AY SONRA VİZYONDA OLACAK"



Accutron podcast'ine konuk olan Coppola, "Megalopolis" hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Sadece birkaç ay sonra vizyonda olacak. Tek söyleyebileceğim, filmdeki oyuncuları çok sevdiğim. Sıradışı ve asla sıkıcı değil. Bunun dışında, bekleyin ve görün."

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı Haberi Görüntüle Coppola'nın hem yazıp hem yönettiği Megalopolis'in çekimleri Atlanta ve New York'ta gerçekleştirildi. "Megalopolis" filmi, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediyor.