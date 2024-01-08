Francis Ford Coppola'dan Megapolis hakkında yeni açıklama

İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, prodüksiyonu aylar önce tamamlanan "Megalopolis" filmi hakkında açıklama yaptı.

Francis Ford Coppola'dan Megapolis hakkında yeni açıklama

"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola'nın prodüksiyonu Mart 2023'te tamamlanan 120 milyon dolarlık filmi "Megalopolis" merak bekleniyor.

Başrollerinde Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman gibi isimlerin yer aldığı  "Megalopolis" hakkında yeni bir açıklama geldi.

Francis Ford Coppola'dan Megapolis hakkında yeni açıklama - 1

"BİRKAÇ AY SONRA VİZYONDA OLACAK"

Accutron podcast'ine konuk olan Coppola, "Megalopolis" hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece birkaç ay sonra vizyonda olacak. Tek söyleyebileceğim, filmdeki oyuncuları çok sevdiğim. Sıradışı ve asla sıkıcı değil. Bunun dışında, bekleyin ve görün."

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

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Coppola'nın hem yazıp hem yönettiği Megalopolis'in çekimleri Atlanta ve New York'ta gerçekleştirildi.

"Megalopolis" filmi, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediyor.

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