Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 11:07 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:28
İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, sinema tarihine katkılarından dolayı Hollywood camiasının en önemli onurlarından biri ile taçlandırıldı.
Hollywood Bulvarı’nda yer alan ünlü Şöhret Yolu'nda adı yıldıza yazıldı.
Eşi Eleanor, kız kardeşi Talia Shire, oğlu Roman ve yeğenlerinin katıldığı törende, genç oyuncu Elle Fanning’in övgü dolu sözleri dikkat çekti.
23 yaşındaki genç oyuncu, konuşmasında "Francis çevresinde her ne varsa onu altına çevirmeyi başarır. Eğer gerekirse masadaki basit bir çatalı bile hikayesindeki bir kahramana dönüştürebilir" dedi.
Hollywood’un ünlü simalarının isminin yazıldığı bulvarda artık bir yıldıza sahip olan 82 yaşındaki yönetmen, 60 senelik film kariyerinde pek çok önemli yapıma imza attı.
Baba (Godfather) serisiyle Oscar ödüllerinde En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En iyi Senaryo gibi birçok adaylığın sahibi oldu.
1979 yapımı Kıyamet (Apocalypse Now), efsane kadrosu ve savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla yansıtmasıyla kült filmler arasında yer alıyor.