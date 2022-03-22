Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

Baba (Godfather) serisi ve Kıyamet (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola, Hollywood Bulvarı’nda yer alan ünlü Şöhret Yolu'nda yıldıza sahip oldu.

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 11:07 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:28

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı - 1

İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, sinema tarihine katkılarından dolayı camiasının en önemli onurlarından biri ile taçlandırıldı.
Hollywood Bulvarı’nda yer alan ünlü Şöhret Yolu'nda adı yıldıza yazıldı.

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı - 2

Eşi Eleanor, kız kardeşi Talia Shire, oğlu Roman ve yeğenlerinin katıldığı törende, genç oyuncu Elle Fanning’in övgü dolu sözleri dikkat çekti.

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı - 3

23 yaşındaki genç oyuncu, konuşmasında "Francis çevresinde her ne varsa onu altına çevirmeyi başarır. Eğer gerekirse masadaki basit bir çatalı bile hikayesindeki bir kahramana dönüştürebilir" dedi.

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı - 4

Hollywood’un ünlü simalarının isminin yazıldığı bulvarda artık bir yıldıza sahip olan 82 yaşındaki yönetmen, 60 senelik film kariyerinde pek çok önemli yapıma imza attı. 

Baba (Godfather) serisiyle Oscar ödüllerinde En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En iyi Senaryo gibi birçok adaylığın sahibi oldu. 

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı - 5

1979 yapımı Kıyamet (Apocalypse Now), efsane kadrosu ve savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla yansıtmasıyla kült filmler arasında yer alıyor. 

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