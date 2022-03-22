Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

Hollywood’un ünlü simalarının isminin yazıldığı bulvarda artık bir yıldıza sahip olan 82 yaşındaki yönetmen, 60 senelik film kariyerinde pek çok önemli yapıma imza attı.

Baba (Godfather) serisiyle Oscar ödüllerinde En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En iyi Senaryo gibi birçok adaylığın sahibi oldu.



