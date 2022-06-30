Frankfurt Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Türk Film Festivali’nin ikinci gününde kısa film ve belgesel kategorisinin birincileri açıklandı.

Frankfurt Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Haberler 30.06.2022 - 17:03

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22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali açılış galası yapıldı

22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali açılış galası yapıldı

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Her yıl Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin ikinci gününde 2022 kısa film ve belgesel birincileri açıklandı.  

Cinestar sinemasında düzenlenen ödül töreni Frankfurtlu sinemaseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Törende ilk olarak yönetmen Reis Çelik’in ‘Ölü Ekmeği’ filmi 2021 yılı ‘Seyirci Ödülü’nü aldı. 

Oyuncu Nilüfer Açıkalın’dan ödülünü alan Çelik yaptığı konuşmada, sanata değer vermenin, duymanın, görmenin, izlemenin insanları bir araya getirdiğini ve hayatı daha yaşanılası kıldığına dikkat çekti.

KISA FİLM ÖDÜLÜ MERK VE BERK SATA'NIN

Festivalde kısa film dalında Almanya birinciliğini yönetmen Antonia Walther’in ‘Erikas Wahnsınn’ filmi, Türkiye birinciliğini yönetmen kardeşler Mert ve Berk Sata’nın ‘Çerçeve’ filmi aldı.

Belgesel ödülünü Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Genel Sekreteri Ayşe Asar verdi. Ardından Besteci-Aranjör Saki Çimen izleyicilere muhteşem bir piyano resitali sundu.

Törende yönetmen Ümran SafterKapıyı Açık Bırak’ filmiyle birinciliğe layık görüldü.

Festivalde ‘Sadece Bir Gece 2’ filminin gösterimi sonrasında filmin yönetmeni Sinan Biçici ile oyuncuları Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, izleyicilerle bir araya geldi.

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