Frankfurt Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Her yıl Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin ikinci gününde 2022 kısa film ve belgesel birincileri açıklandı.



Cinestar sinemasında düzenlenen ödül töreni Frankfurtlu sinemaseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.



Törende ilk olarak yönetmen Reis Çelik’in ‘Ölü Ekmeği’ filmi 2021 yılı ‘Seyirci Ödülü’nü aldı.



Oyuncu Nilüfer Açıkalın’dan ödülünü alan Çelik yaptığı konuşmada, sanata değer vermenin, duymanın, görmenin, izlemenin insanları bir araya getirdiğini ve hayatı daha yaşanılası kıldığına dikkat çekti.

