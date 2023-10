Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistinli yazar için yapılacak ödül töreninin iptaline tepkiler artıyor

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistinli yazar Adania Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" adlı romanı için ödül verilmesi planlanan tören, İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle iptal edildi.



The New York Times'ın haberine göre Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos yaptığı açıklamada, organizasyonun "Hamas'ın İsrail'e karşı barbarca terörünü" şiddetle kınadığını belirterek, "Düşüncelerimiz kurbanlar, yakınları ve bu savaş nedeniyle acı çeken tüm insanlarla" ifadesini kullandı.



18-22 Ekim'de bu yıl 75.si düzenlenecek fuardaki ödül töreninin iptal etmesinin ardından yayıncı kuruluşlar ve yazarlar fuardan çekildiklerini duyurdu.

KARARA TEPKİLER



İptal kararına tepki gösteren Sharjah Kitap Fuarı, X platformundaki paylaşımlarında, "Kültür ve kitapların insanlar arasındaki diyalogu ve anlayışı teşvik etme rolünü destekliyoruz. Bu rolün şimdi her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Cezayirli yazar Said Khatibi de yayınladığı mesajda, "Frankfurt Kitap Fuarı'nın, Gazze'deki trajedi karşısında taraf tutma kararını ve ayrıca Filistinli yazar Adania Shibli'ye yönelik haksızlığı göz önüne alarak, edebiyatın görüşleri bir araya getirmede rol oynamasını umduğumuz bir dönemde almış olduğu karara karşı, bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki katılımımı iptal etmeye karar verdim" açıklamasında bulundu.



PublisHer platformu ise "Frankfurt Kitap Fuarı organizatörlerinin son duyurusu göz önüne alındığında, bu yılki katılımımızı geri çekmeye karar verdik. Kültür ve kitapların insanlar arasında diyalogu ve anlayışı teşvik etme rolünü destekliyoruz. Bu rolün şimdi her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesiyle fuardan çekildiğini açıkladı.



Tören, Shibli'nin, her yıl Afrika, Asya, Latin Amerika veya Arap ülkelerinden bir yazara verilen Alman edebiyat ödülü "LiBeraturpreis"a layık görülmesini kutlamak için düzenlenecekti.



Geçtiğimiz aylarda açıklanan ödülle ilgili jüri seçimini şöyle açıklamıştı:



"Filistinli yazar Adania Shibli, kitabında sınırların gücünü ve şiddetli çatışmaların insanlar üzerindeki etkilerini anlatan, biçimsel ve gramer olarak katı bir sanat eseri yaratmıştır. Büyük bir farkındalıkla, bakışını küçük detaylara, yüzeyin arkasında yatan eski yaraları ve izleri görmemize olanak tanıyan basit şeylere yönlendirir."



Öte yandan Alman Die Tageszeitung gazetesi, edebiyat çevrelerince eseri övgüyle karşılanan Shibli'yi "İsrail'i bir cinayet makinesi" olarak göstermekle suçladı.



Shibli'nin Türkiye'de Can Yayınları'ndan çıkan "Küçük Bir Ayrıntı" adlı kitabı 1949'da İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kızı konu alıyor.