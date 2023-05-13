Fransa'da 76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı

Jüri başkanlığını Ruben Östlund’un üstlendiği Cannes Film Festivali nedeniyle Fransa'da gösteri yapılması yasaklandı.

Fransa'da 76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı

Dünyaca ünlü  Festivali, Alpes-Maritimes vilayetinde bulunan Cannes kentinde 16 Mayıs-27 Mayıs'ta düzenlenecek. Alpes-Maritimes Valiliğince yayımlanan kararda festival süresince Cannes kentinin 120 bin kişiyi ağırlayacağı belirtildi. Kararda 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin yapılacağı alanda gösteri düzenlemenin yasaklandığı kaydedildi.

SENDİKACILARDAN FESTİVALDE ENERJİ KESİNTİSİ TEHDİDİ

Ülkede yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, düzenlenirken elektriği kesme tehdidinde bulunmuştu. Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenleniyor.

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