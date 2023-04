Game of Thrones evrenine bir dizi daha dahil oluyor

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada fenomen haline gelen Game of Thrones dizisi, House of Dragon ile devam ederken dizinin yapım şirketi HBO'dan yeni bir haber geldi. Variety'nin haberine göre HBO, House of the Dragon’dan sonra yeni bir dizi için çalışmalara başladı.

Yeni dizinin Aegon Targaryen’in Westeros’u fethini konu alacağı bildirildi. Yedi Krallık’tan altısını fetheden Aegon ve Visenya ile Rhaenys’in hikayesini anlatacak dizi, orijinal Game of Thrones dizisindeki olaylardan yaklaşık 300 yıl öncesini konu alacak.