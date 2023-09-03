Game of Thrones yazarı George R. R. Martin tüm zamanların en iyi dizi bölümünü paylaştı

Game of Thrones serisinin yazarı George R. R. Martin "televizyon tarihin en iyisi" dediği dizi bölümünü açıkladı.

Game of Thrones yazarı George R. R. Martin tüm zamanların en iyi dizi bölümünü paylaştı

Yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi toplayan ve reyting rekoru kıran Game of Thrones'un roman yazarı George R.R. Martin, "Not a Blog" adlı sitesinde en sevdiği dizi bölümlerini paylaştı. Hayranlarını şaşırtan yazar, favori dizi bölümlerinde Game of Thrones'a yer vermedi.

Game of Thrones yazarı George R. R. Martin tüm zamanların en iyi dizi bölümünü paylaştı - 1

"TELEVİZYON TARİHİNİN AÇIK ARA EN İYİ FİNALİYDİ"

Vanity Fair'in "Son 25 yılın en iyi 25 dizi bölümü" listesine gönderme yapan Martin "Eğer listedeki diğer tüm bölümlerden daha da mükemmel bir bölüm seçmem gerekseydi... Six Feet Under'ın finali derdim" dedi.

Yazar, "Six Feet Under'ı çok beğensem de Rome, Deadwood, Fargo ya da listede yer almayan diğer birkaç dizi kadar çok sevdiğimi söyleyemem ama o son bölüm televizyon tarihinin açık ara en iyi finaliydi ve birileri daha iyisini nasıl yapabilir hayal bile edemiyorum" dedi.

Game of Thrones yazarı George R. R. Martin tüm zamanların en iyi dizi bölümünü paylaştı - 2 Six Feet Under (2001–2005)

HBO imzalı Six Feet Under, 9 Emmy ve 3 Altın Küre ödülü kazandı. , Kaliforniya'da bir cenaze evi işleten Fisher ailesine odaklanıyor. Dizinin kadrosunda Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose gibi isimler yer alıyordu.

Ünlü yazar, Mad Men'in "The Suitcase", Breaking Bad'in "Ozymandias" ve  Sopranos'un "The Pine Barrens" bölümünü övdü.

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