Game of Thrones yazarı George R. R. Martin tüm zamanların en iyi dizi bölümünü paylaştı

"TELEVİZYON TARİHİNİN AÇIK ARA EN İYİ FİNALİYDİ"

Vanity Fair'in "Son 25 yılın en iyi 25 dizi bölümü" listesine gönderme yapan Martin "Eğer listedeki diğer tüm bölümlerden daha da mükemmel bir bölüm seçmem gerekseydi... Six Feet Under'ın finali derdim" dedi.

Yazar, "Six Feet Under'ı çok beğensem de Rome, Deadwood, Fargo ya da listede yer almayan diğer birkaç dizi kadar çok sevdiğimi söyleyemem ama o son bölüm televizyon tarihinin açık ara en iyi finaliydi ve birileri daha iyisini nasıl yapabilir hayal bile edemiyorum" dedi.