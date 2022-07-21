Game of Thrones'un devam dizi House of Dragon'dan ilk fragman

HBO Game of Thrones'un devam dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman yayınladı.

Game of Thrones'un devam dizi House of Dragon'dan ilk fragman

Haberler 21.07.2022 - 09:57

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House of the Dragon dizisinden ilk görseller

House of the Dragon dizisinden ilk görseller

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HBO'nun tüm dünyada büyük bir kiteleye sahip olan Game of Thrones'un başarısından yola çıkarak hazırladığı House of the Dragon için geri sayım başladı.

Game of Thrones evreninin ilk devam dizisi House of the Dragon'dan bir yeni fragman geldi.

Yayınlanan fragmanında kostümler, efektler öne çıkan dizi Targaryen hanedanlığını kendi içerisindeki taht mücadelesini ve bir yandan da Demir Taht üzerindeki iddialarını korumaya çalışmasını konu alacak.

HOUSE OF DRAGON'DAN İLK FRAGMAN

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