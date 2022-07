Game of Thrones'un devam dizi House of Dragon'dan ilk fragman

HBO'nun tüm dünyada büyük bir kiteleye sahip olan Game of Thrones'un başarısından yola çıkarak hazırladığı House of the Dragon için geri sayım başladı.



Game of Thrones evreninin ilk devam dizisi House of the Dragon'dan bir yeni fragman geldi.



Yayınlanan fragmanında kostümler, efektler öne çıkan dizi Targaryen hanedanlığını kendi içerisindeki taht mücadelesini ve bir yandan da Demir Taht üzerindeki iddialarını korumaya çalışmasını konu alacak.

HOUSE OF DRAGON'DAN İLK FRAGMAN