Game of Thrones'un devam projesi Jon Snow dizisiyle ilgili üzen haber

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirmeye başladı.

Ancak "Game of Thrones" spin-off'larının arasında, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" onay alan tek yapım oldu.

Kit Harington'ın canlandırdığı Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri ile ilgili üzücü haber geldi. Casey Bloys, Snow’u merkeze alan spinoff'un, henüz kanaldan resmi onay almadığını söyledi.