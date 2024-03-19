Game Of Thrones'un Sam'i John Bradley'den Jon Snow dizisiyle ilgili açıklama

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirmeye başladı.
Bunlardan birinin de Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri olduğu söylense de henüz bir gelişme olmadı.
Game of Thrones'da "Samwell Tarley" rolünü üstlenen John Bradley, ComicBook.com'a verdiği röportajda "Uzaylı yaşamının kesin kanıtı mı yoksa Sam ve Jon'un yeniden bir araya gelmesi mi?" sorusuna yanıt verdi.
"NEYİ DAHA ÇOK İSTEDİĞİNİZE BAĞLI"
Olası dizide görünme şansını göz ardı etmeyen Bradley, "Bunlardan birinin diğerinden daha çok benim elimde olduğunu söylemeliyim. Ama bu neyi daha çok istediğinize bağlı. Hangisini tercih edersiniz? Hizmetinizdeyim. Bence bir şey diğerinden daha imkansız olamaz. Ya imkansızdır ya da değildir. Mümkün ve imkansız arasındaki mesafe çok büyüktür" dedi.
"FARKLI FİKİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Öte yandan birkaç ay önce Casey Bloys, Snow’u merkeze alan spinoff'un, henüz kanaldan resmi onay almadığını söylemişti.
TVLine'a konuşan Bloys, "Game of Thrones senaryolarını her zaman geliştiriyoruz. İlkbaharda Dunk ve Egg'e yeşil ışık yaktık. O dünyada yeşil ışığa yakın başka bir şey olduğunu söyleyemem ama her zaman farklı senaryolar ve fikirler üzerinde çalışıyoruz" demişti.
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