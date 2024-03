Game Of Thrones'un Sam'i John Bradley'den Jon Snow dizisiyle ilgili açıklama

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirmeye başladı.

Bunlardan birinin de Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri olduğu söylense de henüz bir gelişme olmadı.

Game of Thrones'da "Samwell Tarley" rolünü üstlenen John Bradley, ComicBook.com'a verdiği röportajda "Uzaylı yaşamının kesin kanıtı mı yoksa Sam ve Jon'un yeniden bir araya gelmesi mi?" sorusuna yanıt verdi.