Gelibolu’da Cello Paradiso grubu performansıyla büyüledi

Evreşe Belediyesi tarafından, Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konserde Cello Paradiso grubu, çaldıkları eski İstanbul şarkıları, İzmir Marşı ve Klasik Müzik performanslarıyla büyüledi.

Gelibolu’da Cello Paradiso grubu performansıyla büyüledi

Evreşe Belediyesi tarafından, Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konserde Cello Paradiso grubu, çaldıkları eski İstanbul şarkıları, İzmir Marşı ve klasik performanslarıyla büyüledi. Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ta konserin bir bölümünde Çello grubunun arasına katılarak, çaldıkları esere kendisi de Çello çalarak eşlik etti ve büyük alkış aldı.

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