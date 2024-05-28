Gelin Takımı filminin çekimleri başladı

Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Doğan Bayraktar , Ali Yoğurtçuoğlu ve Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun olduğu “Gelin Takımı” sete çıktı.



Filmin setinden yayınlanan ilk kare kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

FİLMİN KONUSU



Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar.