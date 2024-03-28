Genç keman sanatçısı Bade Daştan, Türkiye'den o okula giren ilk kemancı oldu

ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Bade Daştan, Curtis Institute of Music’i birincilikle kazandı. Daştan, Türkiye’den bu okula giren ilk kemancı oldu.

Genç keman sanatçısı Bade Daştan, Türkiye'den o okula giren ilk kemancı oldu

Genç keman sanatçısı Bade Daştan, Curtis Institute of Music’i birincilikle kazandı. Yüzlerce başvuru arasından yapılan elemeleri başarıyla geçen ve üç sanatçı arasından birinci olan Daştan, Türkiye’den bu okula giren ilk kemancı oldu.

Curtis Institute of Music, müzikal anlamda sanatsal üstün yetenek arayışı kapsamında her yıl açtığı sınavda çeşitli enstrümanlardan toplam 10 öğrenciyi kabul ediyor. Okul, eğitimleri süresince genç sanatçılara orkestra, opera, solo ve oda müziği sunumları ve programları aracılığıyla kendilerini geliştirmelerine fırsatlar sunuyor.

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