George Clooney'den greve destek: Hollywood için bu bir dönüm noktasıdır

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu. Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.
"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, greve destek verdiğini açıkladı.
"BU BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"
CNN'e konuşan Clooney, "Bu grev sektör için bir dönüm noktasıdır. Çok sayıda oyuncu ve yazar hayatını sürdürme kabiliyetini kaybetti. Sektörün hayatta kalabilmesi için bunun değişmesi gerekiyor. Oyuncular için bu değişim yolculuğu şimdi başlıyor" dedi.
STÜDYOLARIN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde, yüzlerce oyuncu Los Angeles'taki Warner Bros, Paramount, Netflix, Disney, Amazon, Sony, 20th Century Fox ve Sunset Gower gibi büyük film ve televizyon stüdyolarının önünde toplandı.
Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.
TAMAMEN DURABİLİR
Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durabileceği tahmin ediliyor. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.
Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.
FİLMLERİNİN REKLAMINI YAPMALARI YASAK
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
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