George Clooney'den greve destek: Hollywood için bu bir dönüm noktasıdır

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu. Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.



"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, greve destek verdiğini açıkladı.

