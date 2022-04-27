Gişede rekor kıran The Batman’in devam filmi geliyor

Gişede de büyük başarı yakalayan filmin yenisinin geleceği haberi CinemaCon etkinliğinde duyuruldu. Seriye geri dönmeye hazırlanan yönetmen Reeves , "Bir sonraki filmle tekrar geleceğim için heyecanlıyım" dedi.

GİŞEDE REKOR KIRDI



Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk film, gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.

THE BATMAN 2 NASIL OLACAK?

Yeni filmin senaryosuna ve yer alacak karakterlere dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak filmin son sahnelerinde sürpriz yapan Joker karakterinin, ikinci filmde daha çok yer alması bekleniyor. İlk filmde yer alan Penguin, Catwoman ve Riddler karakterlerinin dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.