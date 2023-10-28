Giselle balesinin prömiyeri AKM'de gerçekleştirildi

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, prömiyerde Giselle'i Büşra Ay, Albrecht'i Batur Büklü, Myrtha'yı Berin Kocabaşoğlu, Hilarion'u ise Mehmet Nuri Arkan yorumladı. Konusunu ünlü Alman şair Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan eser, ilk kez 28 Haziran 1841'de Paris'teki Salle Le Peletier'de bulunan Ballet du Theatre de l'Academie Royale de Musique'de sahnelendi.



Eser, dans etmeyi çok seven, genç, güzel ve bir o kadar da utangaç Giselle adlı köylü kızı ile kendisini ona "Loys" adlı çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor. İDOB'un bu yıl repertuvarında yeniden yer verdiği Giselle balesi, Zeynep Sunal Öngün tarafından sahneye konuldu.



Eser, 1, 7, 15 Kasım ile 2 ve 7 Aralık'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, 4, 21, 22 Kasım'da ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde baleseverlerle yeniden buluşacak.

