Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'nin yıldızları belli oldu.
İşte 21 Haziran - 25 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde sahne alması kesinleşen isimler:
Arctic Monkeys
Guns N’ Roses
Lizzo
Aitch
Alison Goldfrapp
Alt-J
Amadou and Mariam
Becky Hill
Blondie
Candi Staton
Carly Rae Jepsen
Cat Burns
Central Cee
Christine and the Queens
Chvrches
Ezra Collective
Fatboy Slim
Fever Ray
Flo
Fred Again
Hot Chip
Joey Bada$$
Kelis
Lana Del Rey
Leftfield
Lewis Capaldi
Lil Nas X
Loyle Carner
Maggie Rogers
Mahalia
Måneskin
Manic Street Preachers
Nova Twins
Phoenix
Raye
Rina Sawayama
Royal Blood
Rudimental
Shygirl
Slowthai
Sparks
Stefflon Don
Sudan Archives
Texas
The Chicks
The War on Drugs
Thundercat
Tinariwen
Warpaint
Weyes Blood
Wizkid
Young Fathers
Yusuf/Cat Stevens
ELTON JOHN, SON OLARAK GLASTONBURY'DE SAHNE ALACAK
Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John'un, müzik kariyerini tamamlamak üzere çıktığı dünya turnesinde, ünlü müzik festivali Glastonbury'de sahne alacağı açıklandı.
Meşhur Piramit Sahne'ye çıkacağı öğrenilen 75 yaşındaki müzisyen, kariyerinde 50. yılını doldururken, İngiltere'deki son konserine çıkmış olacak.
Glastonbury ortak organizatörü Emily Eavis, “Bu, Elton’ın son turnesinin İngiltere’deki son sahnesi olacak. Festivali böyle kapatacağız ve bu büyük anı tarihimizde işaretleyeceğiz” demişti.