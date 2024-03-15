Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu: Biletleri tükendi bile!

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'ne geri sayım başladı. Ünlü piramit sahnede müzikseverlerle buluşacak isimler belli oldu. Festival için biletler çoktan tükendi.

İşte 26 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri Somerset'te arasında gerçekleşecek olan festivalde sahne alması kesinleşen isimler:

Piramit sahne:



Dua Lipa

Coldplay

SZA

Shania Twain

LCD Soundsystem

Little Simz

Burna Boy

PJ Harvey

Cyndi Lauper

Michael Kiwanuka

Janelle Monáe

Seventeen

Paul Heaton

Keane

Paloma Faith

Olivia Dean

Ayra Starr

