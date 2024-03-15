Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu: Biletleri tükendi bile!

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'ne geri sayım başladı. Ünlü piramit sahnede müzikseverlerle buluşacak isimler belli oldu. Festival için biletler çoktan tükendi.
İşte 26 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri Somerset'te arasında gerçekleşecek olan festivalde sahne alması kesinleşen isimler:
Piramit sahne:
Dua Lipa
Coldplay
SZA
Shania Twain
LCD Soundsystem
Little Simz
Burna Boy
PJ Harvey
Cyndi Lauper
Michael Kiwanuka
Janelle Monáe
Seventeen
Paul Heaton
Keane
Paloma Faith
Olivia Dean
Ayra Starr
Diğer sahne:
Idles
Disclosure
The National
D-Block Europe
The Streets
Two Door Cinema Club
Anne-Marie
Camila Cabello
Avril Lavigne
Bombay Bicycle Club
Bloc Party
The Last Dinner Party
Nothing But Thieves
Confidence Man
Headie One
West Holts stage
Jungle
Jessie Ware
Justice
Heilung
Masego
Nia Archives
Danny Brown
Black Pumas
Brittany Howard
Sugababes
Nitin Sawhney
Jordan Rakei
Asha Puthli
Noname
Corinne Bailey Rae
Steel Pulse
Squid
Sofia Kourtesis
Woodsies sahnesi:
Jamie xx
Gossi
James Blake
Sampha
Sleaford Mods
Romy
Declan McKenna
Yard Act
Arlo Parks
Alvvays
Fat White Family
Blondshell
Kenya Grace
Soccer Mommy
Remi Wolf
Mannequin Pussy
Newdad
High Vis
Kneecap
The Park sahnesi:
Fontaines DC
Peggy Gou
London Grammar
King Krule
Orbital
Ghetts
Aurora
The Breeders
Mount Kimbie
Dexys
Lankum
Baxter Dury
This Is the Kit
Arooj Aftab
Mdou Moctar
The Mary Wallopers
Otoboke Beaver
Barry Can’t Swim
Bar Italia
Diğer isimler:
Honey Dijon
DJ Spen
Eliza Rose
Bonobo
Skream & Benga
Faithless
Flowerovlove
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