Göbeklitepe'ye yılın ilk 9 ayında 750 bin ziyaretçi

Şanlıurfa'da 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen 12 bin yıllık Göbeklitepe, bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi alanı,, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 750 bin kişi ziyaret etti.

Göbeklitepe'ye yılın ilk 9 ayında 750 bin ziyaretçi

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Şanlıurfa'daki ; bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

'Tarihin sıfır noktası' olarak biliniyor. 12 bin yıllık geçmişiyle, insanlık tarihine ışık tutuyor.

Kent; İslam İş Birliği Teşkilatı tarafından ‘’2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti’’ seçildi.

Gastronomi ve müzik alanlarında düzenlenen etkinliker de; son dönemde kentin tanınmasına katkı sağladı.

Şanlıurfa'da yükselen turizm hareketliliğiyle birlikte; Göbeklitepe'ye olan ilgi arttı.

1 MİLYON HEDEFİ

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yaptığı açıklamada, "8-9 aylık sürece baktığımız zaman Göbeklitepe'ye ziyaretçi sayısı 750 bini aşmış durumda. Şu anda da otellerdeki doluluk oranımız yüzde 100'e yakın. Yıl sonuna kadar beklenen rakam 1 milyona yakın"

Göbeklitepe'ye yılın ilk 9 ayında 750 bin ziyaretçi - 1 Doğuş Grubu'nun, "Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe; Unesco Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

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