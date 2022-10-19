Göbeklitepe'ye yılın ilk 9 ayında 750 bin ziyaretçi

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe; bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.
'Tarihin sıfır noktası' olarak biliniyor. 12 bin yıllık geçmişiyle, insanlık tarihine ışık tutuyor.
Kent; İslam İş Birliği Teşkilatı tarafından ‘’2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti’’ seçildi.
Gastronomi ve müzik alanlarında düzenlenen etkinliker de; son dönemde kentin tanınmasına katkı sağladı.
Şanlıurfa'da yükselen turizm hareketliliğiyle birlikte; Göbeklitepe'ye olan ilgi arttı.
1 MİLYON HEDEFİ
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yaptığı açıklamada, "8-9 aylık sürece baktığımız zaman Göbeklitepe'ye ziyaretçi sayısı 750 bini aşmış durumda. Şu anda da otellerdeki doluluk oranımız yüzde 100'e yakın. Yıl sonuna kadar beklenen rakam 1 milyona yakın"