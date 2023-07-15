"Görevimiz Tehlike 7" iki günde 24 milyon dolar hasılat  elde etti

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" dün ülkemizde vizyona girdi. 12 Temmuz'da ABD'de vizyona giren ve gişe rakamları açıklanan film, iki günde beklentiyi aştı.
Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, iki günde tam 23,8 milyon dolar hasılat elde etti.
Film, 290 milyon dolarlık bütçe ile çekildi. Görevimiz Tehlike 7'nin ilk beş günde 80 milyon dolar hasılata ulaşacağı tahmin ediliyor.
Filmde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt’ın hikayesi anlatılıyor.
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HAKKINDAKİ EN GARİP SÖYLENTİ
Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, basın turu esnasında Tom Cruise hakkında ortaya atılan en ilginç söylentiden bahsetmişti. Cruise, bir gün sohbet esnasında yönetmene hakkındaki en garip söylentinin "İnsanların gözünün içine bakmaya izinli olmaması" olduğunu söyledi.
Ünlü yönetmen bunun hiçbir şekilde doğru olmadığını söyledi.
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