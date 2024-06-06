Gözlerini Kırp filminin posteri yayınladı

Başarılı oyuncu Zoë Kravitz, psikolojik gerilim filmi "Gözlerini Kırp" ile ilk uzun metrajlı yönetmenlik deneyimiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Teknoloji milyarderi Slater King’in, bağış toplama gecesinde kokteyl garsonu Frida'yla tanışmasıyla yaşanan tuhaf olayları konu alan filmin oyuncu kadrosunda BAFTA ödüllü Naomi Ackie, Channing Tatum, Altın Küre ödüllü Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Oscar ödüllü Geena Davis ve Alia Shawkat yer alıyor.

Senaryosu Kravitz ile E.T. Feigenbaum’un birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını Bruce Cohen, Tiffany Persons, Garret Levitz, Kravitz ve Tatum üstleniyor. Başyapımcılar ise Stacy Perskie, Jordan Harkins ve Vania Schlogel. Kravitz'in yaratıcı ekibinde Camerimage adayı görüntü yönetmeni Adam Newport-Berra, yapım tasarımcısı Roberto Bonelli, kurgucu Kathryn J. Schubert ve kostüm tasarımcısı Kiersten Hargroder bulunuyor. Müzikler ise Chanda Dancy'ye ait.

GÖZLERİNİ KIRP FİLMİNİN KONUSU



Teknoloji milyarderi Slater King (Tatum), bağış toplama gecesinde kokteyl garsonu Frida'yla (Ackie) tanıştığında kıvılcımlar havada uçuşur. King, onu özel adasında rüya gibi bir tatilde davet eder. Cennet gibi bir yerde çılgın gecelerle güneşli günler birbirine karışır ve herkes harika vakit geçirir. Kimse bu gezinin bitmesini istemez ama tuhaf şeyler olmaya başlayınca Frida kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Bu mekânda ters giden bir şeyler vardır. Frida bu partiden sağ çıkmak istiyorsa gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır.

Film, 23 Ağustos’ta vizyonda olacak.