Göztepe'deki Kemal Sunal Müzesi için hazırlıklar sürüyor

"KEMAL EVİMİZDEN TEMELLİ GİDİYOR"



Sunal, paylaşımına "Kemal evimizden temelli gidiyor. Canım Sunay Akın ve Ekrem İmamoğlu Bey'in mükemmel projesi olan Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet" notunu düştü.

İzleyicinin yüzünü güldüren usta aktör: Kemal Sunal Haberi Görüntüle "EN SEVDİKLERİ DE HAZIRLANIYOR" Ardından Kemal Sunal'ın en sevdiği eşyaların taşınma için hazırlandığı anları paylaşan Gül Sunal, "En sevdikleri de hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal da annesi Gül Sunal'ın paylaşımına "Annem sevenleriyle büyük ailesiyle buluşmaya gidiyor böyle düşünelim" yorumunu yaptı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun