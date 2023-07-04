Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak

"Ladybird" ve "Küçük Kadınlar" gibi ödüllü filmlere imza atan Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmenliğini üstlenecek.

Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" filminin yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in yeni projesi belli oldu. Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Gerwig, C.S. Lewis'in Narnia Günlükleri (The Chronicles of Narnia) adlı kitap serisini yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak - 1 Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (2005)

Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği bildirildi. Filmlerin, Netflix'te yayınlanacağı iddia ediliyor.

Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...