Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" filminin yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in yeni projesi belli oldu. Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Gerwig, C.S. Lewis'in Narnia Günlükleri (The Chronicles of Narnia) adlı kitap serisini yeniden beyazperdeye taşıyacak.