Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak

Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği bildirildi. Filmlerin, Netflix'te yayınlanacağı iddia ediliyor.



Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.