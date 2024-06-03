Kafka'nın mektubu açık artırmaya çıkıyor

Ünlü Bohemyalı yazar Franz Kafka'nın 1920 yılında, yayıncısına yazdığı mektup açık artırmaya çıkacak.

Yazarın Tüberküloz ile mücadele ettiği dönemde yazdığı mektupta, "aklına yazacak hiçbir şey gelmediğinden yakınması" dikkat çekiyor.

Kafka'nın "3 yıldır hiçbirşey yazamadım" dediği mektubu, edebiyat dergisine katkıda bulunması ricasına yanıt olarak yazdığı ifade ediliyor.

20. yüzyıl edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Roman ve Hikaye yazarı Franz Kafka 1923'te 40 yaşındayken Tüberkülozdan hayatını kaybetmişti.