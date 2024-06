Dakota Fanning'den genç oyunculara tavsiye

Kariyerine 2000'lerin başında adım atan ve "Sweet Home Alabama", "War of the Worlds", "Coraline" gibi yapımlarda rol alan Dakota Fanning, son olarak "The Watchers" filminde rol aldı.

Önceki gün filmin New York City'deki galasına katılan ünlü oyuncu, genç yıldızlara önerilerde bulundu.

Beş yaşından beri kamera karşısında olan Dakota Fanning, People'a konuştu. Ünlü isim, geçn meslektaşlarına şu sözlerle seslendi:

"Sevdiğiniz sürece doğru yerdesiniz. Bazen soğuk ve ıslak bir ormanda çalışıyorsunuz ve eğer orada hâlâ eğlenebiliyorsanız doğru yoldasınız demektir."