Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Japonya'da rekor açılış

Yönetmen koltuğunda George Miller'ın oturduğu ve başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth'ün yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filmi, Cannes'daki prömiyerinden sonra dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda da gösterime girmeye devam ediyor.

ABD gişesinde beklentinin altında kalan film, Japonya'da bir ilke imza attı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre; gişe listelerine bir numaradan giriş yaparak 2024'te Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk Hollywood filmi oldu.