Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Japonya'da rekor açılış

Yönetmen koltuğunda George Miller'ın oturduğu ve başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth'ün yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filmi, Cannes'daki prömiyerinden sonra dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda da gösterime girmeye devam ediyor.
ABD gişesinde beklentinin altında kalan film, Japonya'da bir ilke imza attı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre; gişe listelerine bir numaradan giriş yaparak 2024'te Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk Hollywood filmi oldu.
JAPONYA'DA İKİ GÜNDE 1.4 MİLYON DOLAR KAZANDI
Öte yandan son gişe raporuna göre Furiosa: Bir Mad Max Destanı, Japonya'da 31 Mayıs Cuma günü, ABD'deki vizyon tarihinden bir hafta sonra gösterime girdi.
Furiosa, Japonya'da açılış gününde 520 bin dolar kazandı, ertesi günse hasılatına 910 bin dolar daha ekledi. Böylece Furiosa, iki günde 1,4 milyon dolar kazanmayı başardı.
Film, pazar günkü hasılatıyla beraber Japonya gişesinde 2 milyon doları aştı. Bu da Furiosa'nın dünya çapındaki hasılatının 114 milyon doları geçmesini sağladı.
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