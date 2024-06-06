Gyllenhaal kardeşler "The Bride!" filminde bir araya geliyor

Yönetmen koltuğunda Maggie Gyllenhaal 'un oturduğu ve çekimleri Londra'da devam eden filmin kadrosuna son olarak Jake Gyllenhaal katıldı.

Çekimleri devam eden "The Bride!" filminin konusu ise şöyle;

Yalnız bir Frankenstein canavarı (Christian Bale), kendisine bir arkadaş bulma konusunda Dr. Euphronius'un yardımını aramak üzere 1930'ların Chicago'suna gider.



İkili, öldürülen genç bir kadını yeniden canlandırır ve Gelin (Jessie Buckley) doğar, ancak her ikisinin de amaçladığının ötesinde, ateşli bir romantizmi, polisin dikkatini ve vahşi ve radikal bir toplumsal hareketi ateşliyor.