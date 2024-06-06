Gyllenhaal kardeşler "The Bride!" filminde bir araya geliyor

Gyllenhaal kardeşler, "The Bride!" adlı projede buluşuyor. James Whale'in 1935 tarihli ikonik klasiği "Frankenstein'ın Gelini"nin yeniden canlandırılması olan "The Bride!" filminde; Christian Bale, Jessie Buckley, Annette Bening, Penelope Cruz ve Peter Sarsgaard başrolleri paylaşıyor.
Yönetmen koltuğunda Maggie Gyllenhaal'un oturduğu ve çekimleri Londra'da devam eden filmin kadrosuna son olarak Jake Gyllenhaal katıldı.
3 Ekim 2025'te vizyona girecek olan film, Maggie Gyllenhaal'un "The Lost Daughter"dan sonraki ikinci yönetmenlik denemesi olacak.
Çekimleri devam eden "The Bride!" filminin konusu ise şöyle;
Yalnız bir Frankenstein canavarı (Christian Bale), kendisine bir arkadaş bulma konusunda Dr. Euphronius'un yardımını aramak üzere 1930'ların Chicago'suna gider.
İkili, öldürülen genç bir kadını yeniden canlandırır ve Gelin (Jessie Buckley) doğar, ancak her ikisinin de amaçladığının ötesinde, ateşli bir romantizmi, polisin dikkatini ve vahşi ve radikal bir toplumsal hareketi ateşliyor.
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