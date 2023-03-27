Hadise depremzede çocuklar için sahneye çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle sayıda çocuk ailesini kaybetti. Türk Eğitim Derneği (TED), ailesini kaybeden çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya ünlü sanatçı Hadise’den de destek geldi.



TÜM GELİRİ BAĞIŞLAYACAK



Hadise, 5 Mayıs akşamı İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, vereceği konserin tüm gelirini depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği’ne bağışlayacak.

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası ile ebeveyn kaybı yaşayan ve sayıları binlerle ifade edilen çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya kapsamında çocuklar psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecek.