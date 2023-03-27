Hadise depremzede çocuklar için sahneye çıkıyor

Hadise, depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs’taki konserin tüm geliri, Türk Eğitim Derneği’nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına bağışlanacak.

Hadise depremzede çocuklar için sahneye çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle sayıda çocuk ailesini kaybetti. Türk Eğitim Derneği (TED), ailesini kaybeden çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya ünlü sanatçı ’den de destek geldi.
 
TÜM GELİRİ BAĞIŞLAYACAK

Hadise, 5 Mayıs akşamı İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, vereceği konserin tüm gelirini depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği’ne bağışlayacak.

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası ile ebeveyn kaybı yaşayan ve sayıları binlerle ifade edilen çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya kapsamında çocuklar psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecek.

Hadise depremzede çocuklar için sahneye çıkıyor - 1

HOLLANDA VE BELÇİKA'DA KAMPANYALARA KATILDI 

UNICEF’in Hakları Savunucusu olan Hadise, daha önce de deprem bölgesindeki çocuklar için bağış yapmış ve sosyal medya üzerinden sevenlerine destek çağrısında bulunmuştu. Depremzedeler yararına Türkiye ve Hollanda’da düzenlenen kampanyalara katılan ünlü popçu, Belçika’nın yardım projesine de destek vermiş, ülkedeki ünlü sanatçılarla “People Help the People” şarkısını seslendirmişti.

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