Halit Ergenç Nomen dizisiyle setlere dönüyor

Oyuncu Halit Ergenç, Disney+ dizisi Nomen'in kadrosuna dahil oldu.

Halit Ergenç Nomen dizisiyle setlere dönüyor

Haberler 30.03.2022 - 14:16

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Son olarak Babil dizisinde rol alan oyuncu Halit Ergenç, Disney+'ta yayınlanacak Nomen dizisiyle setlere dönüyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, distopik bir hikâyesi olan dizide Ergenç'in yanı sıra Melis Sezen yer alacak.
Senaryosunu Zafer Külünk'ün yazdığı diziyi Fatih Kızılgök yönetecek.

Ergenç'in dizide hastalığından dolayı yaptığı buluşla telepatik yöntemle iletişim kurduğu eşine kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.

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