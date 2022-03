Disney+ Türkiye'nin resmi açılış tarihi ve fiyatı belli oldu

Birçok içerik üreticisi gibi Disney de internetten yayın işine girmişti.

Şirket bu kapsamda The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International tarafından işletilen Disney + (Disney Plus) adını verdiği hizmetini ABD'de hizmete sokmuştu.

Disney +, yakın zamanda 42 ülkeye açılacak. Ücretli üyelik şeklinde hizmet verecek sistemin Türkiye'de kullanıma gireceği tarih ve fiyatı belli oldu.

Disney'in Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2022'den itibaren sistem Türkiye'de açılacak.

DİSNEY PLUS KAÇ TL?

Birçok kullanıcının en çok merak ettiği soru bu hizmete ödenecek fiyat. Şirketin açıklamasına göre Disney +'ın aylık ücreti 34.90 olacak.



Disney +'ın bünyesinde Luka ve Soul, Disney’den Enkanto: Sihirli Dünya, Marvel Studios’tan The Falcon and The Winter Soldier ve Hawkeye, National Geographic’ten Jeff Goldblum'un Dünyası, Star Wars dizisi The Mandalorian ve Free Guy gibi içerikler bulunuyor.

Disney Plus'ın yanısıra HBO Max'in de 2022 içerisinde Türkiye'de yayına başlaması bekleniyor.