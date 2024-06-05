Halit Refiğ'in filmleri haziran ayı boyunca Beyoğlu Sineması'nda

Her ay özel seçki ve içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Beyoğlu Sineması'nda bu ay Halit Refiğ'in "Teyzem", "Karılar Koğuşu" ve "Vurun Kahpeye" filmleri gösterilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında "Ayın Yönetmeni" programına ek olarak "Kısa Film Seçkisi" ve "Çocuk Matinesi" programları da gerçekleştirilecek.



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) "Ayın Yönetmeni Söyleşileri", İtalyan Kültür Merkezi "Yeni İtalyan Sineması", Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ile İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCIST) ise "Salı Belgeselleri" etkinliklerini sinemaseverlerle buluşturacak.