Halk dansları gelecek kuşaklara aktarılıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Samsun'un kültür ve sanat hayatına katkı sunuyor. Eğitim kalitesi ve profesyonel öğretici kadrosuyla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda piyano, keman, bağlama, çocuk drama, yetişkin tiyatro, Türk halk müziği-Türk sanat müziği korosu, çocuk korosu, gençlik korosu, halk dansları gibi 9 branşta kurslar düzenleniyor. En çok ilgi gören kursların başında ise halk dansları geliyor. Her yaş grubundan 300 öğrencinin ücretsiz olarak katıldığı kursta 8 ayrı yörenin halk oyunlarının eğitimi veriliyor.



KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA BÜYÜK KATKI

Samsun’un sanatın her alanında önemli çalışmaların yapıldığı bir kent olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun kültür ve sanat alanında çok büyük bir potansiyele sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata katkı verecek çalışmalara her zaman öncelik veriyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda düzenlenen kurs programlarını çok önemsiyoruz. Konservatuvarımız aracılığı ile yüzlerce çocuğun ve yetişkinin hayatına dokunduk. Kültürümüzün bir parçası olan yöresel halk oyunlarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz kurs programlarına vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri çok sevindiriyor” dedi.



"8 AYRI YÖRENİN HALK DANSLARI ÜZERİNE EĞİTİM VERİYORUZ"

Kurslarla ilgili bilgi veren Halk Dansları Topluluğu Antrenörü Fatih Baştuğ, “13 eğitmenimizle birlikte farklı yaş gruplarına yönelik olarak eğitimler veriyoruz. Minikler, gençler, büyükler ve hobi gruplarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem eğlenme amaçlı hem de öz kültürlerini öğrenerek yaşatmak isteyenler vatandaşlarımız kurslarımıza katılıyor. Ayrıca öğrendikleri halk danslarını düzenlenen etkinliklerde sahnelemeleri özgüven kazandırıyor. Kurslarımızın ücretsiz olmasının katılımı daha da artırdığını söyleyebilirim. 8 ayrı yörenin halk dansları üzerine eğitim veriyoruz. Gelen dansçılarımız hangi alana gitmek isterse hangi alanda oynamak isterse bu doğrultuda eğitim veriyoruz. Sosyalleşmek, kültürünü yaşatmak isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

