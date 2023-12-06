Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli'de düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar-Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, 6-10 Aralık tarihleri arasında Denizli’de yapılacak.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek yarışmalara 39 ilden gelecek 70 kulüpten toplam 1800 sporcunun katılması bekleniyor. Yarışmaya katılacak kulüpler, Halay, Horon, Zeybek, Kafkas, Bar, Karşılama, Kaşık ve Teke yöresinin oyunlarını yarışma süresince hakemlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Dev şampiyona 6 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar sürecek kortej ile başlayacak. 7 Aralık Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek müsabakalar ücretsiz olarak izlenebilecek.

