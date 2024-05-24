Haluk Bilginer yerli "Ray Donovan" uyarlamasında rol alacak

Haluk Bilginer'in yeni rolü belli oldu. Dünya çapında büyük ilgi gören kült dizi Ray Donovan, Türkiye’ye uyarlanıyor. Bilginer ise dizide "Mickey Donovan" karakterine hayat verecek.

Ray Donovan dizisi, ABD'de 2013-2020 yılları arasında yayınlandı. 7 sezon süren dizi, başta Emmy olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi. Dizinin orijinalinde Mickey Donovan'ı, Angelina Jolie'nin babası Jon Voight canlandırıyordu. Ray Donovan karakterini ise Liev Schreiber üstlenmişti.



Haluk Bilginer'in başrolde yer alacağı dizinin senaryosunu Birol Tezcan üstleniyor.

