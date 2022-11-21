Hande Soral ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosunda

Uzun süren hazırlık döneminin ardından sete çıkan, Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç’in canlandırdığı ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin oyuncu kadrosuna Hande Soral dahil oldu. Soral, ‘Kalbim Yaralı’da Burak Sevinç’in partneri olarak Göğebakan’ın ilk eşi olan Gül karakterine hayat verecek.



Yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak.



Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri Metronom Film Yapım ve CNS Productions’ın yapımcılığında devam eden ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’, 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak.