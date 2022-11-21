 Hande Soral ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosunda | N-Life

Hande Soral ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosunda

Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosuna Hande Soral katıldı.

Hande Soral ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosunda

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Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin çekimleri başladı

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin çekimleri başladı

Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan filmde başrol Burak Sevinç'in

Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan filmde başrol Burak Sevinç'in

Uzun süren hazırlık döneminin ardından sete çıkan, Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç’in canlandırdığı ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Soral, ‘Kalbim Yaralı’da Burak Sevinç’in partneri olarak Göğebakan’ın ilk eşi olan Gül karakterine hayat verecek. 

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak. 

Hande Soral ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin kadrosunda - 1

Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri Metronom Yapım ve CNS Productions’ın yapımcılığında devam eden ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’, 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak.

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