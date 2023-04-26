Harbiye Açık Hava yaz konserleri serisinin ilk isimleri belli oldu

Bu yazın ilk Harbiye Açık Hava performanslarını Gülşen, Simge, Levent Yüksel, Yaşar, Hakan Altun, Yıldız Tilbe sergileyecek. Konser serisinin ilki 20-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Harbiye Açık Hava yaz konserleri serisinin ilk isimleri belli oldu

Ünlü sanatçılar, “Jolly Joker Harbiye Açık Hava  Yaz Konserleri” kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

20 Temmuz’da ile başlayacak konser haftası, 21 Temmuz'da Simge, 22 Temmuz'da , 23 Temmuz'da Yaşar, 24 Temmuz'da Hakan Altun ile devam edecek ve 25 Temmuz'da  konseriyle final yapacak.

Harbiye Açık Hava yaz konserleri serisinin ilk isimleri belli oldu - 1

HARBİYE AÇIK HAVA YAZ KONSERLERİ PROGRAMI

20 Temmuz Perşembe - Gülşen

21 Temmuz Cuma - Simge

22 Temmuz Cumartesi - Levent Yüksel

23 Temmuz Pazar - Yaşar

24 Temmuz Pazartesi - Hakan Altun

25 Temmuz Salı - Yıldız Tilbe

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