Harbiye Açık Hava yaz konserleri serisinin ilk isimleri belli oldu

Ünlü sanatçılar, “Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri” kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

20 Temmuz’da Gülşen ile başlayacak konser haftası, 21 Temmuz'da Simge, 22 Temmuz'da Levent Yüksel, 23 Temmuz'da Yaşar, 24 Temmuz'da Hakan Altun ile devam edecek ve 25 Temmuz'da Yıldız Tilbe konseriyle final yapacak.