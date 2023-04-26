Harbiye Açık Hava yaz konserleri serisinin ilk isimleri belli oldu

Ünlü sanatçılar, “Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri” kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor.
20 Temmuz’da Gülşen ile başlayacak konser haftası, 21 Temmuz'da Simge, 22 Temmuz'da Levent Yüksel, 23 Temmuz'da Yaşar, 24 Temmuz'da Hakan Altun ile devam edecek ve 25 Temmuz'da Yıldız Tilbe konseriyle final yapacak.
HARBİYE AÇIK HAVA YAZ KONSERLERİ PROGRAMI
20 Temmuz Perşembe - Gülşen
21 Temmuz Cuma - Simge
22 Temmuz Cumartesi - Levent Yüksel
23 Temmuz Pazar - Yaşar
24 Temmuz Pazartesi - Hakan Altun
25 Temmuz Salı - Yıldız Tilbe