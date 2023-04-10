Harbiye Açıkhava'da sezon erken açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ev sahipliğinde "dayanışma sahnesi" adıyla perde açan açık hava tiyatrosu, Antakya Medeniyetler Korosunun tek şarkılık performansı ile başladı.



Daha sonra Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın gösterisiyle devam eden programda Çınar’a, Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba da eşlik etti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı.

20 Nisan'a kadar Harbiye'de yapılacak konser serisi kapsamında, organizatörlerin bilet satışlarından elde edeceği gelirler, İstanbul Vakfının "Büyüt Hayallerini" projesine bağışlanarak İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.