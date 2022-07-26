Harbiye'de 10 gün sürecek konser maratonu

Hakan Altun, Gülşen, Selda Bağcan, Levent Yüksel gibi birçok sanatçı Jolly Joker Harbiye Cemil Topuzlu Sahne'sinde 10 günlük konser maratonunda müzikseverlerle buluşacak.

Harbiye'de 10 gün sürecek konser maratonu

Haberler 26.07.2022 - 11:46

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Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan canlı müzik mekanı Jolly Joker, sevilen isimlerini Jolly Joker konserleri ile şehrin ve yaz aylarının kalbinin attığı Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşturuyor.

Jolly Joker’in sahnesiyle bütünleşen isimlerle Harbiye'de 10 gün boyunca yıldızlar geçidi yaşanacak.

28 Temmuz’da Yıldız Tilbe ile başlayacak konser maratonu, 6 Ağustos akşamı yine Yıldız Tilbe konseriyle final yapacak.

KONSER TAKVİMİ:

28 Temmuz Yıldız Tilbe
29 Temmuz Yaşar
30 Temmuz Gülşen
31 Temmuz Emir Can İğrek
1 Ağustos Hakan Altun
2 Ağustos Yıldız Tilbe
3 Ağustos
4 Ağustos Koray Avcı
5 Ağustos Levent Yüksel
6 Ağustos Yıldız Tilbe

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