Harbiye'de 10 gün sürecek konser maratonu

Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan canlı müzik mekanı Jolly Joker, sevilen isimlerini Jolly Joker konserleri ile şehrin ve yaz aylarının kalbinin attığı Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşturuyor.



Jolly Joker’in sahnesiyle bütünleşen isimlerle Harbiye'de 10 gün boyunca yıldızlar geçidi yaşanacak.



28 Temmuz’da Yıldız Tilbe ile başlayacak konser maratonu, 6 Ağustos akşamı yine Yıldız Tilbe konseriyle final yapacak.



KONSER TAKVİMİ:



28 Temmuz Yıldız Tilbe

29 Temmuz Yaşar

30 Temmuz Gülşen

31 Temmuz Emir Can İğrek

1 Ağustos Hakan Altun

2 Ağustos Yıldız Tilbe

3 Ağustos Selda Bağcan

4 Ağustos Koray Avcı

5 Ağustos Levent Yüksel

6 Ağustos Yıldız Tilbe