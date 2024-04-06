Hatay'da restore edilen vakıf eser sayısı 59'a yükseldi

"59 ESERDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, tarihi yapıların, toplum kimliğinin bir parçası olduğunu söyledi. Bu anlamda depremlerde zarar gören tarihi eserlerin de yeniden ihyası ve inşası için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Masatlı, şöyle devam etti:



"Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bizim daha önce tespitini yapmış olduğumuz 81 eserimizde hasar olmuştu. Bu hasar alan eserlerimizden Habib-i Neccar Camisi, Ulu Cami, Rum Ortodoks Kilisesi, Sarımiye Cami, Hünkar Mescidi gibi 56 eserimizde restorasyon çalışmaları başlamıştı. Son yapılan çalışmalarla birlikte buna, Ağa Cami, Depruz Mescidi ve Koçören-Şeyh Kasım Makamı restorasyonunu da eklemiş olduk ve bunları da ekleyince 59 eserimizde bu manada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."



Masatlı, yakın zamanda kentin sembollerinden biri olan Hünkar Mescidi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını ve ibadete açtıklarını kaydetti.