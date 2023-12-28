Haydar Aliyev’in hatıralarından oluşan kitap okuyucuyla buluştu

Gazeteci Yazar Seyfullah Türksoy Kitap hakkında şu bilgileri veriyor:



“Büyük İskender, Fatih Sultan Mehmet, Napolyon Bonapart, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela gibi tarihi şahsiyetler, dünyayı etkileyen güçlü liderler arasında sayılmaktadır. Son yüzyılın en önemli liderlerinden biri de kuşkusuz Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev, bölünmenin eşiğine gelmiş, uçurumun kenarındaki bir ülkeyi, dünyanın saygın bir devleti ve cazibe merkezi haline dönüştürmeyi başarmış güçlü bir lider, dahi bir devlet başkanı olarak hafızalara kazınmış, tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır.



Büyük bir emek ve gayretin, titiz bir çalışmanın mahsulü olan Haydar Aliyev Belgeseli de yayınlanmıştır. Belgeselde yer alan ve Haydar Aliyev ile ilginç anıları olan değerli isimlere yeni isimler de ekleyerek birebir yaşanmış özel hatıraları ve analizleri kitap haline getirdik. Bu çalışmalarımız yaklaşık bir yıl sürdü. Kitapta şimdi hayatta olmayan bazı önemli şahsiyetlerin ilginç anıları da yer almıştır. Vefatından birkaç yıl önce, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile Güniz Sokak'taki evinde yaklaşık 3 saat boyunca, yakın dostu Haydar Aliyev'i konuşmuştuk. O tarihi röportajımızı Haydar Aliyev ile ilgili belgeselde yayınlamıştık. Aynı şekilde, yine Haydar Aliyev'in her zaman değer verdiği hatta heykelini yaptırdığı Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile de kurucusu olduğu Bilkent Üniversitesi'nde uzun bir sohbet yapmıştık.”

