Hint şarkıcı Krishnakumar Kunnath 53 yaşında hayatını kaybetti

Hint şarkıcı Krishnakumar Kunnath, verdiği konser sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kunnath, 53 yaşındaydı.

Hint şarkıcı Krishnakumar Kunnath 53 yaşında hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 11:19 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 11:47

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KK olarak tanınan Hint şarkıcı Krishnakumar Kunnath, geçtiğimiz gün verdiği konserin ardından kalp krizi geçirerek 53 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi da sanatçının ani ölümü üzerine sosyal medya hesabından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Kunnath'ın zamansız ölümü beni üzdü. Şarkıları geniş bir duygu yelpazesini yansıtıyor ve her yaştan insana hitap ediyordu. Onu her zaman şarkılarıyla hatırlayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Krishnakumar Kunnath
Krishnakumar Kunnath

"GÖZYAŞLARI DURMAYACAK"

Şarkıcının ölümü üzerine yakın sanatçı dostları da üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi. “Kunnath için gözyaşları durmayacak. Neden bu kadar erken gittin” gibi yorumlar yapıldı.

Kunnath, 2000'li yılların en başarılı Hintli şarkıcılarından biriydi. Birden fazla dilde performans sergileyen sanatçı, 1999’da çıkardığı ilk albümü Pal ile rekor kırarak Hindistan'da büyük bir başarı elde etti.

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