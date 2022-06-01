Hint şarkıcı Krishnakumar Kunnath 53 yaşında hayatını kaybetti

"Kunnath'ın zamansız ölümü beni üzdü. Şarkıları geniş bir duygu yelpazesini yansıtıyor ve her yaştan insana hitap ediyordu. Onu her zaman şarkılarıyla hatırlayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Hindistan Başbakanı Narendra Modi da sanatçının ani ölümü üzerine sosyal medya hesabından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"GÖZYAŞLARI DURMAYACAK"

Şarkıcının ölümü üzerine yakın sanatçı dostları da üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi. “Kunnath için gözyaşları durmayacak. Neden bu kadar erken gittin” gibi yorumlar yapıldı.



Kunnath, 2000'li yılların en başarılı Hintli şarkıcılarından biriydi. Birden fazla dilde performans sergileyen sanatçı, 1999’da çıkardığı ilk albümü Pal ile rekor kırarak Hindistan'da büyük bir başarı elde etti.