Ünlü oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti

"Tehlikeli Sular" adlı film için ada ülkesinde bulunan Liotta'nın uykusunda öldüğü bildirildi. Ünlü oyuncunun doğal sebepleden hayatını kaybettiği iddialar arasında.



Dominik Cumhuriyeti yetkilileri Liotta'nın öldüğünü doğruladı. Martin Scorcese'nin Sıkı Dostlar filmi ile büyük üne kavuşan Ray Liotta, Düşler Tarlası, Hannibal, Güçlüler bölgesi gibi filmlerde rol almıştı.



ABD'nin New Jersey eyaletinde 1954 yılında dünyaya gelen Ray Liotta'nın 23 yaşında bir kızı bulunuyordu.

Ray Liotta, Sıkı Dostlar filmi ile büyük üne kavuşmuştu.