Hollywood yıldızları "1984"ü seslendirecek

Sesli kitaplarıyla tanınan Audible.com, Hollywood yıldızlarının seslendireceği "1984" sesli kitabını çıkaracağını duyurdu. Prömiyeri 4 Nisan'da yapılacak olan Audible orijinal sesli dramada Winston karakterini Andrew Garfield, Julia karakterini Cynthia Erivo seslendirecek.

Onlara Büyük Birader'in sesi olarak Tom Hardy, gizemli ve tehlikeli O'Brien olarak Andrew Scott eşlik edecek.

Kitap seslendirmesi, Winston'ın günlüğüne ilk giriş tarihi olan 1984'ten tam 40 yıl sonra yani 4 Nisan 2024'te yayınlanacak.