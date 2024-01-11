Hollywood yıldızları "1984"ü seslendirecek

George Orwell'ın distopik başyapıtı "1984" Audible tarafından yeni bir seslendirmeye kavuşuyor.

Hollywood yıldızları "1984"ü seslendirecek

Sesli kitaplarıyla tanınan Audible.com, yıldızlarının seslendireceği "1984" sesli kitabını çıkaracağını duyurdu. Prömiyeri 4 Nisan'da yapılacak olan Audible orijinal sesli dramada Winston karakterini Andrew Garfield, Julia karakterini Cynthia Erivo seslendirecek.

Onlara Büyük Birader'in sesi olarak Tom Hardy, gizemli ve tehlikeli O'Brien olarak Andrew Scott eşlik edecek.

seslendirmesi, Winston'ın günlüğüne ilk giriş tarihi olan 1984'ten tam 40 yıl sonra yani 4 Nisan 2024'te yayınlanacak.

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