Hollywood'un ünlü isimleri Gazze'ye insani yardım için bir araya geldi

Açık artırmada, bu ünlü isimlerle bazı deneyimler yaşama şansı da sunuluyor.

Swinton'ın Zoom üzerinden bir hikayesi okuması, O'Connor ile yemek hazırlama veya Sex Education yıldızı Wood ile astroloji hakkında konuşma, Youssef'in stand up gösterisini izleme ve onunla sohbet etme gibi fırsatlar sunuluyor.

Açık artırma, 2 Nisan'da başlayacak.