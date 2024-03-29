Hollywood'un ünlü isimleri Gazze'ye insani yardım için bir araya geldi

Aralarında Tilda Swinton, Josh O’Connor ve Brian Cox isimlerin bulduğu bir grup oyuncu, Gazze için para toplamak amacıyla düzenlenen bir müzayedeye eşyalarını bağışladı.
Filistinlilere Tıbbi Yardımı desteklemek amacıyla "Gazze Sineması" (Cinema for Gaza) tarafından düzenlenen müzayedeye Tilda Swinton, Ken Loach, Asia Kapadia, Ramy Youssef, Peter Capaldi, Imelda Staunton, Brian Cox, Joseph Quinn, Mike Leigh, Misan gibi isimler katıldı. Harriman, Joanna Hogg, Aimee Lou Wood ve Josh O'Connor gibi isimler katıldı.
Açık artırmada, bu ünlü isimlerle bazı deneyimler yaşama şansı da sunuluyor.
Swinton'ın Zoom üzerinden bir hikayesi okuması, O'Connor ile yemek hazırlama veya Sex Education yıldızı Wood ile astroloji hakkında konuşma, Youssef'in stand up gösterisini izleme ve onunla sohbet etme gibi fırsatlar sunuluyor.
Açık artırma, 2 Nisan'da başlayacak.
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