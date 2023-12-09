Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep o rolü neredeyse kaçırıyordu

2012 yılında Demir Leydi (Iron Lady) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ve Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Meryl Streep'in yıllar önce oynadığı bir film yeniden gündem oldu.
Oyuncu, David Frankel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şeytan Marka Giyer (2006) filminde ünlü bir moda dergisinin genel yayın yönetmeni Miranda Priestly'yi canlandırdı.
Hollywood Gold adlı podcast'e katılan filmin yapımcısı Wendy Finderman, Streep'in, bu rolü neredeyse alamayacağını söyleyerek şaşkınlık yarattı.
“İnsanlar bizim deli olduğumuzu düşünüyordu. Beni arayıp 'Aklını mı kaçırdın?’ diye tepkiler veriyorlardı. 'O hayatında bir gün bile komik olmadı' diyenler vardı" diyen yapımcı, herkesin yanıldığını ve oyuncunun oldukça komik olduğunu söyledi.
“Sophie’s Choice,” “The Deer Hunter,” ve “Out of Africa” gibi filmlerde dramatik roller oynayan oyuncu için, Miranda Priestly karakteri oldukça farklı bir roldü.
Vogue Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour'dan esinlendiği düşünülen Miranda Priestly rolü, oyuncuya Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylık kazandırmıştı.
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