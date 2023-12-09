Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep o rolü neredeyse kaçırıyordu

Hollywood Gold adlı podcast'e katılan filmin yapımcısı Wendy Finderman, Streep'in, bu rolü neredeyse alamayacağını söyleyerek şaşkınlık yarattı.

“İnsanlar bizim deli olduğumuzu düşünüyordu. Beni arayıp 'Aklını mı kaçırdın?’ diye tepkiler veriyorlardı. 'O hayatında bir gün bile komik olmadı' diyenler vardı" diyen yapımcı, herkesin yanıldığını ve oyuncunun oldukça komik olduğunu söyledi.

